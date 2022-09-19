Чуть не потерял уши: израильтянин сэкономил и сделал пластическую операцию в Турции

Некоторые израильтяне практикуют «медицинский туризм», однако стоимость сэкономленных денег не всегда оправдывает повышенные риски для здоровья.

Поскольку лечение в других странах, в частности в Турции стоит значительно дешевле, чем в Израиле, некоторые израильтяне выбирают операции за рубежом.

Об этом сообщили detaly.

Наряду с обычным туризмом появляется «медицинский туризм», которые даже можно совмещать с обычным.

Кажется, что все выглядит достаточно привлекательно и практично, а между процедурами можно погулять по достопримечательностям.

Однако есть и подводные камни. Неудачная пластическая операция может превратить вашу жизнь в настоящий кошмар, а израильским врачам постоянно приходится «исправлять» ошибки турецких пластических хирургов.

21-летний израильтянин мечтал исправить форму ушей. Но в Израиле она стоит около 20 тысяч шекелей – для молодого человека такая сумма была неподъемной. Тогда через ТikTok он нашел турецкого врача, который сулил сделать пластику ушей за очень скромные по израильским меркам деньги – около 1800 долларов.

Еще во время пребывания в Турции молодой человек почувствовал себя плохо, а через два дня после операции у него началось кровотечение из ушей. Мужчина срочно обратился в медицинский центр «Каплан» группы компаний «Клалит», где ему диагностировали инфекцию: операционные швы не заживали, из них сочились кровь и гной. Уши продолжали болеть, а одно из них даже деформировалось. Молодому человеку выписали антибиотики и госпитализировали его для наблюдения.

«К счастью для пациента, тот факт, что он решил относительно быстро вернуться в Израиль и обратиться за медицинской помощью, предотвратил более серьезное ухудшение его состояния и дополнительные осложнения», – рассказывает доктор Михаль Бенклер – специалист по пластической хирургии в больнице «Каплан».

По ее словам, врачам пришлось долго выяснить, что именно сделали их турецкие коллеги, и где они ошиблись. Документов об операции у пациента не было, и это осложнило лечение.

«Он попытался объяснить нам все известные ему детали об операции, которую ему сделали в Турции, но без документов об операции сложно было решить, как продолжать его лечение», – говорит доктор Бенклер.

Ради справедливости стоит отметить, что у многих пациентов операции за границей проходят удачно. Фирмы, организующие такой «медицинский туризм», утверждают, что они сопровождают пациентов в течение всего процесса. Многие их владельцы начинали с того, что сами лечились в Турции – а затем начали возить туда пациентов.

Поэтому брать ли такие риски на себя, и стоит ли экономить на своем здоровье — решать вам.

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