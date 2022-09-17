Ученые изобрели новый способ диагностирования болезни Альцгеймера

Американский и китайские исследователи полагают, что обнаружить у людей болезнь Альцгеймера можно благодаря анализу крови.

Исследователи из первой аффилированной больницы Медицинской школы Чжэцзянского университета (FAHZU) в сотрудничестве с Медицинской школы Университета Вашингтона изучали последние научные открытия, которые основаны на плазменных внеклеточных везикулах (EV). Эксперты полагают, что последние – биомаркер для болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает Alzheimer’s & Dementia.

Китайский центр контроля и профилактики заболеваний предоставил статистику, согласно которой в Китае примерно 10 миллионов человек имеет болезнь Альцгеймера, а к 2050 году это цифра превысит 30 миллионов, что выведет КНР на первое место по этому показателю на Земле.

В новом исследовании китайские и американские эксперты решили разработать стабильный и быстрый метод анализа количественного определения EVs, что им удалось. Новой технологии необходимо только небольшое количество крови пациента для проверки изменений нескольких маркеров крови, что нужно для диагностики упомянутой болезни.

Ученые обнаружили новый тип маркера NMDAR2A, связанный с периферическими нервами. По словам исследователей, благодаря обычному анализу крови и анализу этого биомаркера можно проводить ранний скрининг болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Ранее медики рассказывали, как можно защититься от деменции. Оказалось, что люди, уделяющие время умственным задачам, на 25% реже имели слабоумие. Именно поэтому рекомендуется поддерживать стимуляцию мозга и взять на вооружение другие способы, которые могут помочь в защите от деменции.

Также «Курсор» сообщал, что исследователи нашли связь между просмотром телевизора и развитием деменции. Оказалось, что это пассивное занятие серьезно повышает риск слабоумия, а вот с видеоиграми или работой за компьютером ситуация несколько иная.

Помимо этого, недавно было названо пять привычек, которые вызывают преждевременную старость. Оказалось, что даже якобы «здоровые» способы могут не убавить годы жизни, а не наоборот.