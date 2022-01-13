COVID-19 в Израиле: число новых случаев заражения приближается к 50 тысячам

За прошедшие сутки в Израиле было сделано более 400 тысяч тестов, из которых 11,97% оказались положительными.
Согласно официальной статистике Минздрава, в стране появилось 48 095 новых случаев заражения вирусом COVID-19.
На данный момент число тяжелых больных составляет 283 человека, из них к аппарату ИВЛ подключены 65 пациентов.
Также сообщается, что всего на карантине находятся 165 550 человек, а общее число пациентов с активной фазой коронавируса составляет 258 664 человека.
Врачи отмечают, что подавляющее большинство случаев заражения — штамм Омикрон, который гораздо легче переносится пациентами и вызывает меньше осложнений.
Тем не менее, система здравоохранения в Израиле достаточно сильно нагружена и дальнейшее увеличение числа заболевших может привести ее в критическое состояние.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что медики выяснили, кому грозят осложнения при инфицировании COVID-19.
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