COVID-19 в Израиле: число новых случаев заражения приближается к 50 тысячам

За прошедшие сутки было выявлено 48 095 новых случаев заражения COVID-19. Число положительных тестов среди проверок составило 11,97%.

За прошедшие сутки в Израиле было сделано более 400 тысяч тестов, из которых 11,97% оказались положительными.

Согласно официальной статистике Минздрава, в стране появилось 48 095 новых случаев заражения вирусом COVID-19.

На данный момент число тяжелых больных составляет 283 человека, из них к аппарату ИВЛ подключены 65 пациентов.

Также сообщается, что всего на карантине находятся 165 550 человек, а общее число пациентов с активной фазой коронавируса составляет 258 664 человека.

Врачи отмечают, что подавляющее большинство случаев заражения — штамм Омикрон, который гораздо легче переносится пациентами и вызывает меньше осложнений.

Тем не менее, система здравоохранения в Израиле достаточно сильно нагружена и дальнейшее увеличение числа заболевших может привести ее в критическое состояние.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что медики выяснили, кому грозят осложнения при инфицировании COVID-19.

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