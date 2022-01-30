Житель Тират-Кармеля арестован по подозрению в расходовании средств своей покойной матери

Сообщается, что 58-летний житель Тират-Кармеля был арестован по подозрению в снятии денег через банковское устройство своей покойной матери.

Известно, что эти средства были переведены на ее счет из Ведомства национального страхования.

Общая сумма снятых преступником денег составила 730 000 шекелей.

В конце расследования под прикрытием, которое включало сбор многочисленных показаний, сканирование камер и использование технических средств, он был арестован и освобожден на ограничительных условиях.

На данный момент полиция продолжает заниматься расследованием инцидента.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что власти отменили возрастное ограничение для желающих усыновить ребенка.

До нынешнего момента в таких случаях существовало ограничение. Согласно ему, усыновлять детей можно было только тем, кто не достиг возраста в 56 лет.