CrowdStrike хочет приобрести израильскую компанию за 2 млрд долларов

Американская компания CrowdStrike ведет переговоры о покупке одной или нескольких израильских фирм по кибербезопасности.

Крупнейшая компания CrowdStrike, работающая в сфере информационной безопасности строит израильский исследовательский центр в рамках крупного приобретения. Название фирмы, которую хочет заполучить CrowdStrike, пока не называют.

Об этом сообщает издание Globes.

Известно, что сейчас представители американской компании ведут переговоры о покупке одной или нескольких израильских предприятий по кибербезопасности. Приобретение может обойтись в 2 млрд долларов.

CrowdStrike, рыночная капитализация которой составляет 39 миллиардов долларов, конкурирует с некоторыми из крупнейших и быстрорастущих израильских компаний в области кибербезопасности, такими как SentinelOne (NYSE: S) и Cybereason.

Такая сделка выведет CrowdStrike в самое сердце израильской арены кибербезопасности, где она будет конкурировать с другими американскими гигантами в найме выпускников израильских разведывательных подразделений, а также крупных израильских компаний, занимающихся этой сферой.

К слову, CrowdStrike будет не первой американской компанией, которая в этом году сделает крупный шаг в израильской индустрии кибербезопасности.

В январе Google приобрел израильскую компанию Siemplify за 500 миллионов долларов после покупки американской компании Mandiant, у которой есть центр разработки в Израиле.

«Курсор» писал ранее, что Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности.