Израиль и США договорились о совместной программе по кибербезопасности

Фонд BIRD будет осуществлять финансирование проектов по кибербезопасности на национальном уровне, победивших в конкурсе, в размере 1,5 млн долларов на каждый.

Правительства США и Израиля запустили совместную программу по финансированию новых компаний в сфере кибербезопасности, которые позволят повысить защиту важной инфраструктуры в обеих странах.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) и Национальное киберуправление Израиля (INCD) будут осуществлять финансирование посредством американо-израильского Фонда двусторонних промышленных исследований и разработок (BIRD).

Этот фонд много лет финансирует проекты в виртуальной сфере, но отныне эта программа будет сосредоточена на кибербезопасности.

Гендиректор INCD Габи Портной заявила: «Совместные инвестиции должны способствовать продвижению инновационных и совместно разработанных технологий для создания решений следующего поколения для кибербезопасности на национальном уровне».

В первом конкурсе заявок на финансирование будут рассматриваться проекты по защите систем управления критически важных коммунальных систем, как водоснабжение, нефть, газ и транспорт. Также в приоритете будут программы по оценке уязвимости и управлению атаками на аэропорты и морские порты.

Проекты должны быть совместными усилиями компании и университета/исследовательского института, причем один из них должен находиться в Израиле, а другой — в США. Выбранные проекты получат гранты максимум по 1,5 миллиона долларов США каждый.

Ранее «курсор» писал, что россия* усиливает в западных странах промышленный шпионаж.

Наш сайт сообщал, что в Израиле стартовал глобальный саммит по кибербезопасности с участием международных лидеров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!