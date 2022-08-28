Дальнейшая карьера Беннета: рассматривается несколько вариантов

Нафтали Беннет встречается с представителями разных компаний в сфере высоких технологий, подтвердили в его офисе. Вместе с тем окончательное решение пока не принято.

Заместитель премьер-министра и бывший обладатель этого портфеля Нафтали Беннет в настоящее время ведет переговоры с представителями высокотехнологичных компаний, а также компаниями из других сфер о вступлении в их ряды после окончания выборов.

Сообщается, что 16 августа Беннет посетил компанию Cyber ​​Talon, занимающуюся разработкой защищенного браузера, а двумя неделями ранее компания объявила о сборе средств в размере 100 миллионов долларов.

Офис Беннета подтвердил в ответ на запрос N12, что «Беннет время от времени встречается с руководством разных высокотехнологичных и других компаний». При этом сотрудники сообщили: «Ничего не согласовано в отношении будущего».

Беннет имеет успешный опыт работы в сфере высоких технологий до прихода в политику. Согласно обзору, проведенному Forbes Israel, такой опыт принес ему более 15 миллионов долларов. В 2005 году, после продажи компании по информационной безопасности Cyota, организованной вместе с доктором Михалом Цуром, Беном Анушем и Лиором Голаном за $145 млн. По оценкам, Беннетт заработал прибыль около 5 миллионов долларов.

В 2009 году Беннетт был назначен генеральным директором Soloto, где разработалась служба удаленной поддержки для персональных компьютеров и мобильных устройств. Хотя Беннетт не идолгое время занимал эту должность, но полученный пакет принес ему около 3 млн долларов при продаже компании за 130 млн долларов в 2013 г. В то время Беннет уже был министром экономики и его счетом управляли на слепом доверии.

Ранее «Курсор» писал, что Нафтали Беннет показал, куда отправился отдыхать с детьми.