Шаббат Шалом: Нафтали Беннет показал, куда отправился отдыхать с детьми

Нафтали Беннет показал, как проводит время с детьми после напряженного в своей политической карьере периода. Политик опубликовал фото с «малоизвестного маршрута» и пожелал мирной субботы.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пожелал израильтянам мирной субботы, опубликовав семейное фото.

Он сообщил, что отправился с детьми на прогулку вдоль реки Лиддани на севере Израиля. Река названа в честь города Дан, отвоеванного в эпоху судей у хананеев коленом Дана.

«Землю Израиля любят ногами», — написал он.

יוני, מיכלי ואני יצאנו לטייל במסלול קצת פחות מוכר— ״חוצה פלגים״ של נחל דן. את ארץ ישראל אוהבים דרך הרגליים. שבת שלום עם אהוב, מהבנטים. pic.twitter.com/24zV3aVM96 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 8, 2022

Напомним, что окружной суд отклонил апелляцию, поданную адвокатом Иланы Шпорт Хании, обвиняемой в угрозах заместителю премьер-министра Нафтали Беннету и его семье, и постановил, что она останется под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении нее.

Кроме того, Нафтали Беннет провел в понедельник прощальную встречу с Форумом Генерального штаба. В ходе обсуждения участники форума поблагодарили Беннета за его вклад в ЦАХАЛ и безопасность Государства Израиль.

Еще мы писали, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.

Курсор также сообщал, что в пятницу президент Ицхак Герцог тоже поговорил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они обсудили визит президента США Джо Байдена в Израиль на следующей неделе, и Герцог пожелал Аббасу счастливого Курбан-Байрама.