Шаббат Шалом: Нафтали Беннет показал, куда отправился отдыхать с детьми

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пожелал израильтянам мирной субботы, опубликовав семейное фото.
Он сообщил, что отправился с детьми на прогулку вдоль реки Лиддани на севере Израиля. Река названа в честь города Дан, отвоеванного в эпоху судей у хананеев коленом Дана.
«Землю Израиля любят ногами», — написал он.
Напомним, что окружной суд отклонил апелляцию, поданную адвокатом Иланы Шпорт Хании, обвиняемой в угрозах заместителю премьер-министра Нафтали Беннету и его семье, и постановил, что она останется под стражей до окончания судебного разбирательства в отношении нее.
Кроме того, Нафтали Беннет провел в понедельник прощальную встречу с Форумом Генерального штаба. В ходе обсуждения участники форума поблагодарили Беннета за его вклад в ЦАХАЛ и безопасность Государства Израиль.
Еще мы писали, что премьер-министр Яир Лапид и президент Палестинской автономии Махмуд Аббас поговорили по телефону в пятницу. Это был их первый разговор с момента вступления Лапида в должность. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Аббас поздравил Лапида с вступлением в должность, а Лапид пожелал ему благословенного праздника Курбан-Байрам.
Курсор также сообщал, что в пятницу президент Ицхак Герцог тоже поговорил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Они обсудили визит президента США Джо Байдена в Израиль на следующей неделе, и Герцог пожелал Аббасу счастливого Курбан-Байрама.