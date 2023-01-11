Данон сделал заявление о судебной реформе

Депутат Кнессета Дэнни Данон сказал, что он «очень обеспокоен» подходом обеих сторон политического спектра к реформам судебной системы Израиля.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Будут важные законы и реформы, потому что мы обещали избирателям провести перемены и полны решимости их осуществить. Заявления с обеих сторон, началось с оппозиции со стороны бывшего министра обороны, который говорил о гражданской войне ‒ понятие, которое вообще не должно использоваться, ‒ и, к сожалению, также продолжилось заявлениями членов коалиции, которые говорили о арест членов Кнессета. Это неприемлемо», ‒ сказал он.

По словам Данона, все вопросы можно взвешенно обсудить, выслушать разные точки зрения и в итоге выполнить обещания, данные избирателям. Он призвал оппозицию работать над минимизацией подстрекательских заявлений.

Политик считает, что роль оппозиционных политиков состоит в критике власти, но важно подбирать правильные слова и создавать аналогичный дискурс. По его словам, израильтяне верят «в наш путь, и мы не волнуемся, но нам нужно быть более цивилизованными».

Данон добавил, что Кнессет не впервые столкнулся с расхождениями во мнениях, но он надеется, что этот кризис будет успешно решен. Также депутат высказался о критике реформ со стороны бывшего председателя Верховного суда Аарона Барака.

Он отметил, что у Барака нет официального положения, а использованные им слова «были ядовитыми и не способствовали обсуждению и разговору». По словам Данона, нужно услышать все точки зрения, но среди них есть те, которые наносят вред «нашей способности двигаться вперед как общество».

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