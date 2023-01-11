У Нетаниягу прокомментировали информацию об увольнении водителей

Утверждается, что юридический отдел решил не действовать в соответствии с рекомендацией Верховного суда.

Канцелярия Биньямина Нетаниягу прокомментировала информацию о том, что троих водителей кортежа премьер-министра со стажем работы около 30 лет уволили.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Вопреки утверждению заместителя омбудсмена, соглашения о конфликте интересов руководителя аппарата, подготовленные юридическим бюро, не включали имена свидетелей. Кроме того, юридический отдел, роль которого заключается в уведомлении сотрудников канцелярии, чтобы они не нарушали свои обязанности, не предупреждали нас о какой-либо проблеме и не обращали внимание начальника штаба на список свидетелей. К сожалению, юридический отдел решил не действовать в соответствии с рекомендацией Верховного суда о вынесении предупреждения в подобных случаях. Вопреки повторяющейся лжи, сотрудники не были уволены и остаются на службе в аппарате премьер-министра», – сказано в заявлении.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу в беседе с президентом дал оценку призыву Фогеля арестовать Лапида и Ганца.