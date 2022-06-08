Делегация из ЕС приняла участие в очистке пляжа в Бат-Яме

Европейский союз является мировым лидером в борьбе с изменением климата — именно поэтому делегация блока активно поучаствовала в очищении израильского пляжа от мусора.

По случаю Всемирного дня океанов сегодня Делегация Европейского Союза в Государстве Израиль, Посольство Франции в Израиле, муниципалитет Бат-Яма и волонтерская группа «Чистый пляж» организовали официальное мероприятие по очистке пляжа в рамках ежегодной кампании #EUBeachCleanup и в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза.

В мероприятии приняли участие десятки послов и дипломатов ЕС, местные волонтеры и около 150 студентов из французского колледжа Марка Шагала, колледжа братьев Ласалль, колледжа-высшей школы Марселя и Люсетт Драхи, средней школы Маймонид Микве-Исраэль и школы Шазар.

Димитр Цанчев, посол Европейского Союза в Израиле, заявил: «Защита окружающей среды является для нас абсолютным приоритетом в политике. Именно поэтому ЕС ежегодно организует кампании по защите океана и повышению осведомленности о нем во всем мире. Мы твердо убеждены, что все мы можем реально изменить ситуацию на нашей голубой планете, предпринимая ответственные действия как индивидуально, так и коллективно».

Кампания #EUBeachCleanup — это ежегодная глобальная кампания по повышению осведомленности и мобилизации усилий в защиту океанов, начатая в 2017 году Европейским союзом.

Курсор ранее писал, что министерство экологии пригласило израильтян понырять за мусором. Мусор в море и на пляжах представляет опасность для здоровья населения и морских животных. Пластиковые пакеты оборачиваются вокруг плавников, вызывают удушье или кишечную непроходимость.