Делегация Израиля впервые посетила Саудовскую Аравию - как прошли переговоры

Стали известны подробности встречи в Эр-Рияде.

Делегация Израиля впервые официально посетила Саудовскую Аравию в рамках заседания Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которое проходит в Эр-Рияде.

Об этом сообщает "Times of Israel".

По словам представителя Израиля, делегация включала в себя дипломатов, представителей министерства образования и главу Управления по делам древностей Израиля.

СМИ сообщили, что Израиль намерен выступить против включения Иерихона в палестинский список объектов Всемирного наследия. Несмотря на то, что Израиль вышел из ЮНЕСКО в 2019 году, рассматривая организацию как пристрастную по отношению к себе, они принимают участие в заседании как наблюдатели.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена надеется содействовать достижению мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем. В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что примирение с Саудовской Аравией может положить конец арабо-израильскому конфликту.

Ранее в США заявили о достижении «широкого понимания» в вопросе нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что страны имеют «широкое понимание относительно многих ключевых элементов на пути к нормализации».

До этого министр обороны Йоав Галант попросил США дать разъяснения касательно предлагаемой саудовской ядерной программы. Чиновник попросил гарантий, что программа останется гражданской и не перерастет в военную.