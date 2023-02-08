Делегация ЦАХАЛа спасла младенца из-под завалов в Турции

Израильская делегация ЦАХАЛа продолжает оказывать помощь после землетрясений в Турции и возглавила спасение младенца из-под завалов.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это не первая новость за сегодня, посвященная тому, что делегация ЦАХАЛа помогает пострадавшим от землетрясения. Так, недавно специалисты спасли трех человек, оказавшихся в ловушке, в том числе молодой женщине. Спасатели опубликовали фотографии и видео с места происшествия:

תיעוד פעילות משלחת החילוץ «ענפי זית» בטורקיה, במהלכה חילצו צעירה מבין ההריסות >> pic.twitter.com/ocI98N2ADT — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 8, 2023

Известно, что гуманитарную миссию «Оливковые ветви» запустили для оказания помощи многочисленным пострадавшим от землетрясения, а госпиталь, как ожидается, будет работать около десяти дней.

Миссию возглавил Медицинский корпус и Командование тыла в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения. В делегацию вошло примерно 120 медицинских работников, в основном из государственных и общественных больниц, а также группа материально-технического обеспечения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сегодня днем, что число погибших в его стране возросло до 9057 человек. В соседней Сирии, понесшей колоссальный ущерб, на сегодняшний день число погибших достигло более 2600 человек.

Эрдоган прибыл в город Керманмарш на юге Турции, сильно пострадавший от землетрясения, и продолжил путь в провинцию Тай у сирийской границы — там подземные толчки тоже вызвал сильные разрушения.

В последние сутки из-под развалин были извлечены месячный младенец и 8-летний мальчик, которые были спасены живыми более чем через 48 часов после землетрясения. Делегация ЦАХАЛа сегодня спасла двухлетнего малыша из руин на юге Турции.

Во второй половине дня международные СМИ сообщили о блокировке доступа к Twitter в Турции. По данным изданий, некоторые интернет-провайдеры и операторы сотовой связи заблокировали вход в соцсеть.

«Курсор» сообщал, что в Израиле создадут комиссию министров по подготовке тыла к землетрясениям.