В Израиле создадут комиссию министров по подготовке тыла к землетрясениям

На днях в Израиле зафиксировали серию землетрясений, которые напугали граждан, особенно на фоне того, какие масштабные разрушения подземные толчки спровоцировали на территории Турции. В связи с возможной опасностью в нашей стране создадут комиссию министров по подготовке тыла к стихийному бедствию.

Об этом сообщает 13-й канал.

Ожидается, что ее создадут 12 февраля, а возглавит ведомство министр обороны Йоав Галант.

Во вторник, 7 февраля этому вопросу было посвящено специальное обсуждение в Штабе национальной безопасности, который попросили представить премьер-министру Биньямину Нетаниягу оценку готовности Израиля к землетрясению. После обсуждения было решено немедленно создать комиссию министров.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 8 февраля, жители некоторых израильских регионов ощутили землетрясение. Толчки зафиксировали в Иудее и Самарии, также на севере страны.

Еще мы писали, что недавние землетрясения в Турции, а также несколько толчков, которые ощущались в Израиле, и недавние случаи ракетного обстрела страны служат суровым напоминанием о необходимости заранее готовиться к катастрофе.

Напомним, что в ряде населенных пунктов Израиля потребуется кипятить воду перед приготовлением пищи и питьем. Сильные подземные толчки привели к увеличению мутности подземных вод, подаваемых в водопроводную систему. В местах бурения скважин на воду и отвода воды в водоотводные системы измерительные приборы выдавали сигналы относительно высокой мутности, ухудшающей качество воды.