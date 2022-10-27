Дело о подмене эмбрионов: главный раввин вынес галахическое постановление

По драматической истории с перепутанными эмбрионами, которая произошла в клинике «Ассута», главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау вынес галахическое постановление.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно постановлению, появившаяся на свет вчера, 26 октября, девочка, становится законной дочерью женщины, которая ее выносила и родила, несмотря на то, что не является ее биологической матерью. Но поиски настоящих родителей малышки все равно будут продолжаться, чтобы исключить в будущем опасность близкородственного брака.

Ранее за ребенка претендовала пара, которую считали ее биологическими родителями, но генетический тест показал, что они не имеют к ребенку никакого отношения, поэтому юридический вопрос о принадлежности новорожденной закрыт. Мать и отец могут теперь зарегистрировать ее на свое имя.

Отмечается, что женщина, которой врачи перепутали эмбрионы, узнала о том, что вынашивает чужого малыша на последних сроках беременности. За этот период она пережила тяжелую драму.

Предполагается, что, если генетические родители малышки найдутся, хотя в клинике «Ассута» сомневаются, то законной семье, возможно, снова предстоит столкнуться с судебной тяжбой.

Более того, после вопиющего инцидента, в больницу «Ассута» начали массово поступать заявления от родителей, которые требуют генетической экспертизы своих детей, рожденных после процедуры ЭКО.

«Курсор» писал ранее, что отделение ЭКО в клинике «Ассута» в Ришон Ле-Ционе, где перепутали эмбрионов, могут закрыть.