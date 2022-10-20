В «Ассуте» в Ришон Ле-Ционе могут закрыть отделение ЭКО: что обнаружила проверка

Министерство здравоохранения Израиля создало специальную комиссию, которая провела проверку в отделение ЭКО в клинике «Ассута» в Ришон Ле-Ционе после вопиющего скандала. Теперь отделение намерены закрыть.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Представитель министерства ответил, что такой шаг связан с серьезными нарушениями, обнаруженными в отделении медицинского учреждения. Проверка показала, что бизнес по экстракорпоральному оплодотворению в «Асуте» ведется в неподобающих условиях: помещение тесное, а оборудование, которое там находится, не соответствует большому количеству пациенток. Все это приводит к ошибкам, за которым потом приходится расплачиваться клиентам. Минздрав вызвал дирекцию «Асуты» на слушания по вопросу о закрытии отделения.

«Курсор» ранее сообщал, что в клинике «Ассута» произошла подмена эмбриона и женщина на последних сроках беременности узнала о том, что вынашивает чужого ребенка. Позже в отделении сообщили, что могут быть и другие подобные случаи, поэтому проводится детальная проверка.

Еще мы сообщали, что женщина, вынашивающая чужой плод, намерена оставить себя малыша, хотя на него претендуют и его биологические родители. Сейчас происходят судовые разбирательства.