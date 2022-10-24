Дело о перепутанных эмбрионах в «Ассуте»: биологические родители намерены забрать ребенка

Адвокаты заявляют, что это не классический случай применения закона о суррогатном материнстве.

Продолжаются судебные разбирательства по поводу случая с перепутанными эмбрионами в клинике «Ассута» в Ришон-ле-Ционе. Если генетический тест подтвердится, то биологические родители намерены забрать ребенка сразу после родов.

Об этом сообщает издание News.walla.

На днях окружной суд в Лоде постановил провести проверку, чтобы установить личность биологических родителей малыша, вынашивающегося женщиной, которой по ошибке пересадили чужой эмбрион. Беременная выступает против такого решения суда, поскольку хочет оставить малыша в своей семье.

Адвокат предполагаемых биологических родителей говорит, что сейчас важно выяснить, чей это ребенок. Если тест подтвердит, что родителями являются его клиенты, тогда они намерены забрать малыша и сделают для этого все необходимое.

Также он подчеркнул, что этот случай весьма сложный. В законе о суррогатном материнстве говорится, что при рождении малыша сразу передают будущим родителям, но это случай не классический.

Адвокат, представляющий интересы беременной женщины, заявляет, что они ждут результатов анализов и надеются, что он будет отрицательным.

По его словам, представители клиники не предоставили им полную медицинскую карту, так что существует вероятность того, что биологических родителей малыша вовсе не найдут.

Адвокат добавил, что его клиентке предлагали сделать аборт, потому что говорили, что у девочки мало шансов выжить, но женщина решила сохранить беременность, поэтому не собирается отказываться от ребенка после родов.

«Курсор» писал ранее, что отделение ЭКО в клинике «Ассута», где перепутали эмбрионов, могут полностью закрыть.