Дело о подмене эмбриона в «Ассуте»: что постановил окружной суд

Окружной суд в Лоде постановил немедленно провести генетический текст для того, чтобы установить личность биологических родителей плода. Женщина, вынашивающая ребенка, не согласно с таким решением и намерена обратиться в Верховный суд.

Об этом сообщает издание «Детали».

Судья отклонил апелляцию женщины, которой в клинике «Ассута» по ошибке пересадили чужой эмбрион. Сказано, что условия, необходимые для проведения проверки без согласия апеллянта — беременной женщины – были соблюдены.

Судья Цви Вайцман отметил, что другие пары, начавшие процедуру ЭКО в больнице «Ассута» и приостановившие лечение из-за инцидента с перепутанными эмбрионами, с нетерпением ждут результатов генетического теста.

По его словам, нужно побыстрее разрешить все сомнения, а единственный способ, как это можно сделать — провести генетический тест. Адвокаты, которые представляют возможных биологических родителей малыша, заявили, что удовлетворены таким решением, поскольку родители имеют право знать, их это ребенок или нет.

«Курсор» писал ранее, что женщина, сделавшая процедуру ЭКО в клинике «Ассута», на последних сроках беременности узнала о том, что вынашивает чужой плод. Возможных биологических родителей после проверки было найдено. Теперь две пары борются за право воспитывать будущего малыша. Судебные разбирательства продолжаются.