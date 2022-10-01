Подмена эмбриона в «Ассуте»: за ребенка будут бороться две семьи

Биологические родители будущего ребенка полагают, что новорожденного следует отдать им, поскольку это, по сути, их дитя, по ошибке подсаженное в чужую матку.

Вопиющий инцидент произошел в клинике «Ассута», где во время экстракорпорального оплодотворения женщине подсадили чужой эмбрион. Новость она узнала на последних месяцах беременности. Теперь биологические родители хотят забрать будущего малыша. Но женщина, вынашивающая плод, считает, что это ее ребенок.

Об этом сообщает 9tv.

Биологическая мать пересаженного эмбриона говорит, что новость о том, что ее ребенка вынашивает другая пациентка, стала для них с мужем настоящим шоком. Они полагают, что будущего малыша следует отдать им, поскольку это, по сути, их дитя, по ошибке подсаженное в чужую матку. Но та женщина, которая сейчас вынашивает ребенка, заявила, что она и ее супруг, расценивают его как своего.

Дело может дойти до суда, и этот процесс тоже станет крайне нетривиальным. Обычно признаком «родительства» считается генетическое родство, но в данном случае, суд может объявить матерью и ту женщину, которая выносила и родила малыша.

Отмечается, что в Израиле подобных прецедентов не было. Подобные случаи встречались в других странах, но суды решили спор по-разному.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля создало специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием инцидента с подменой эмбриона в клинике «Ассута».