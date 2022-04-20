Демонстранты отвергли предложение полиции провести парад в Еврейском квартале

Участники марша в Старом городе Иерусалиме не согласились с маршрутом, предложенным полицией — демонстранты все равно направятся к Шхемским воротам.

Организаторам марша с флагами в Старом городе была предоставлена возможность продолжить шествие через Яффские ворота и к Стене Плача через Еврейский квартал, но они отказались от этого маршрута, подтвердили в полиции.

Относительно небольшая группа из нескольких десятков полицейских все еще работает над тем, чтобы не допустить тысячу или около того участников марша к Шхемским воротам и Мусульманскому кварталу.

У Дамасских ворот, которые являются центром палестинской жизни Иерусалима, особенно во время Рамадана, ситуация более спокойная, но некоторые палестинские молодые люди собираются там, чтобы противостоять маршу, если он достигнет этого района.

Курсор ранее писал, что появление Бен-Гвира у Шхемских ворот может спровоцировать региональный конфликт. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев говорит, что если бы он разрешил участвовать Бен Гвиру в марше националистов в Старом городе Иерусалима, то это означало бы риск «регионального конфликта».

Также сообщалось, что Беннет запретил Бен Гвиру участвовать в марше в Старом городе. Премьер-министр Израиля заявил, что не позволит мелким политикам «ставить под угрозу человеческие жизни». Это произошло на фоне запрета марша из-за «неподходящего маршрута».