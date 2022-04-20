Омер Бар-Лев: Появление Бен-Гвира у Шхемских ворот может спровоцировать региональный конфликт

Министр общественной безопасности Израиля считает, что появление Бен-Гвира на марше может привести к ухудшению ситуации с Газой — вплоть до начала новой войны.

Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев говорит, что если бы он разрешил участвовать Бен Гвиру в марше националистов в Старом городе Иерусалима, то это означало бы риск «регионального конфликта».

«Появление Бен Гвира может стать провокацией, способной ускорить ухудшение ситуации в сфере безопасности», — написал он в своем посте на Facebook, отмечая, что он попросил Беннета запретить Бен Гвиру посещать марш.

«Одно его появление поставит под угрозу безопасность страны и заставит полицию, и без того напряженную, переключить ресурсы на задачи, которые сейчас не нужны».

Ранее неназванный сотрудник службы безопасности сообщил СМИ, что появление Бен Гвира может спровоцировать новую войну в Газе и ракетные обстрелы Иерусалима.

«Мы видим те же признаки, что и перед прошлогодней войной в Газе», — сказал источник.

Эта война началась, когда ХАМАС выпустил ракеты по Иерусалиму во время шествия националистического флага по Старому городу, на котором присутствовал Бен Гвир, после нескольких дней напряженности вокруг Храмовой горы.