Депутам Кнессета предложили носить золотой медальон с изображением Нетаниягу

Ожерелье с золотым медальоном, на котором выгравирован портрет главы оппозиции и лидера Ликуда Биньямина Нетаниягу рядом со звездой Давида, было предложено участникам политического мероприятия в Гиват Зееве в воскресенье вечером. Среди присутствующих были депутаты Ликуда Исраэль Кац, Керен Барак и Кети Шитрит.

На видео с мероприятия, которое распространилось в социальных сетях, видно, как кандидат на праймериз Ликуда Хайди Мозес надевает ожерелье на шею Каца со словами: «Это декларация верности».

Кац снял ожерелье, позже он прокомментировал так: «Вчера, на собрании в Гиват Зееве, кто-то пытался надеть мне на шею ожерелье. Я никогда не ношу ожерелья, и поэтому, я сразу же снял его, не зная, что это такое.»

הלהיט החדש: שרשרת נאמנות לנתניהו, בציפוי זהב טהור. pic.twitter.com/r3KmhYOPiX — אברהם בלוך (@avribloch) July 17, 2022

Хайди Мозес заявил: «Мы гордимся тем, что состоим в этой партии, в которой у нас есть прекрасные представители и будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу», — говорит Мозес.

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