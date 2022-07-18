Опрос: под руководством Бен-Гвира «Религиозный сионизм» получит 13 мест в правительстве

Проведенный в пятницу опрос 703 респондентов показал, что религиозным сионистам следует назначить главой партии Бен-Гвира, что даст им дополнительные три места в Кнессете. Также стало известно, что Лапида на посту премьер-министра готовы увидеть только 32 процента опрошенных.

Если бы «Религиозный сионизм» возглавил Итамар Бен-Гвир, известный своими провокационными визитами на Храмовую гору, партия поднялась бы до 13 предполагаемых мест в Кнессете. Это по сравнению с 10 местами при руководстве Бецалеля Смотрича.

Согласно опросу, проведенному 13 каналом в воскресенье вечером, партия получит три дополнительных места. Из них два новых места в Кнессете будут получены от Ликуда, а одно — от недавно объединенного списка «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша».

Опрос также прогнозирует, что МЕРЕЦ получит пять мест в Кнессете на предстоящих выборах, если председателем партии станет бывший лидер Захава Гальон, и только четыре места, если главой партии будет избран заместитель министра экономики Яир Голан. Но сейчас Голан является единственным кандидатом на пост председателя партии.

Гальон возглавляла МЕРЕЦ более шести лет, с 2012 по 2018 год, после чего ушла из политики. Она еще официально не объявила, заинтересована ли она в присоединении к своей бывшей партии.

Согласно опросу, Ликуд лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу будет самой многочисленной партией в следующем Кнессете, получив 34 места в Кнессете. Еш Атид будет второй по величине партией с 22 местами. Альянс «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» получит 12 мест, а ультраортодоксальные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» получат, соответственно, 8 и 7 мест.

Ожидается, что Объединенный арабский список получит 4 места. По прогнозам, Ямина во главе с Айелет Шакед не сможет пройти в Кнессет.

Из 703 опрошенных на посту премьер-министра 45% видят Нетаниягу, а 32% — Лапида.

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