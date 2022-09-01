Депутат Амсалем заявил, что в правительстве Нетаниягу видит себя только министром юстиции

Депутат Кнессета Давид Амсалем («Ликуд»), занявший на праймериз в своей партии пятое место, сделал важное заявление относительно своих планов на будущее. По его словам, в правительство Биньямина Нетаниягу он войдет только в том случае, если будет назначен министром юстиции.

Соответствующее заявление он сделал в интервью 13-му каналу ИТВ.

Стоит отметить, что Давид Амсалем в разное время занимал различные посты в Кнессете, а теперь претендует на должность именно министра юстиции. Первым делом, прийдя на эту должность, он хочет провести закон, который запрещает проводить расследования в отношении действующего премьер-министра.

Любопытно, как на такое заявление отреагирует Нетаниягу, с которым не так давно у депутата был конфликт. Все из-за интервью 12-му телеканалу, в котором Давид Амсалем сказал, что если его партия после выборов соберет коалицию с 61 мандатом, то в нее можно взять и РААМ.

«Я был поражен словами Дуди Амсалема, которые отражают только его точку зрения, как это уже бывало в прошлом, – сказал Нетаниягу. – Партия РААМ – это антисемитское и антисионистское движение, поддерживающее террор и представляющее «Братьев-мусульман», стремящееся уничтожить Государство Израиль. «Ликуд» со мной во главе никогда не соглашался и никогда не согласится на участие этой партии в коалиции».

Ранее «Курсор» писал о том, что депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста.