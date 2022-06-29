«Это последний шанс Нетаниягу», — представители Ликуда

Один депутат партии заявил, что «даже самые большие сторонники Нетаниягу говорят, что не последуют за ним в шестой избирательной кампании. Ему придется уйти в отставку».

Законопроект о роспуске Кнессета прошел в первом чтении в понедельник. Законодательное предложение будет рассмотрено во втором и третьем чтениях сегодня, 29 июня, и ожидается, что оно не будет оспорено. После принятия парламент распустится, уступив место временному правительству во главе с назначенным премьер-министром Яиром Лапидом, сообщает Israel Hayom.

Коалиция и оппозиция еще не пришли к соглашению о точной дате проведения следующих выборов – пятых в Израиле за три года. Ожидается, что израильтяне снова проголосуют 25 октября или 1 ноября.

На прошлой неделе премьер-министр Нафтали Беннет призвал к досрочным выборам, заявив, что усилия по стабилизации все более неустойчивой коалиции, находившейся у власти всего год, исчерпали себя.

Перспективу выборов приветствовал лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, самый продолжительный лидер Израиля, который был свергнут в прошлом году после 12 лет пребывания у власти, когда Беннет и Лапид собрали коалицию из разных партий.

Нынешняя избирательная кампания, однако, может быть не такой легкой для Нетаниягу, как ему хотелось бы верить, поскольку давний союзник Яадут а-Тора ясно дал понять, что, если он не получит большинство в 61 депутат, чтобы сформировать правительство после выборов, то Партия харедим будет считать себя свободной от своего традиционного обязательства сотрудничать исключительно с правым блоком.

Чиновники «Ликуда» также заявили, что предстоящие выборы станут «последним шансом» Нетаниягу возглавить партию, намекнув, что, если ему снова не удастся сформировать правительство, ему придется уйти с поста председателя партии, который он занимал с 1993 года.«За закрытыми дверями даже люди, которые являются самыми большими сторонниками Нетаниягу, говорят, что они не последуют за ним в шестой избирательной кампании, и ему придется уйти в отставку», — сказал один чиновник.

Хотя «бунт» в «Ликуде» в настоящее время кажется крайне маловероятным, многие высшие должностные лица партии теряют терпение. Если ему снова не удастся сформировать коалицию, высшие должностные лица «Ликуда» планируют бросить вызов Нетаниягу, чтобы тот позволил партии сформировать правительство.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМ. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Курсор писал, что договоренность об увеличении финансирования выборов заморожена. По просьбе Ликуда председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий. Каждая единица финансирования для депутата кнессета должна была увеличиться с 1,4 млн до 1,66 млн шекелей.

Еще напомним, что Кнессет распустят к полуночи среды. Согласно договоренности между депутатами, Закон о роспуске Кнессета должны принять в трех чтениях к полуночи среды, 29 июня. При этом, дату выборов назначат на пленуме Кнессета.