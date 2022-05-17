Депутат Ликуда заявил, что будет добиваться признания партии РААМ вне закона

«Мы вынесем Исламское Движение (РААМ) вне закона, Негев — это земля Израиля», — сказал в своем выступлении Йоав Галант (Ликуд).

Депутат от партии Ликуд Йоав Галант заявил, что будет добиваться запрещения партии РААМ.

Об этом передал Телеграм-канал Израиль Медиа Архив.

В правительстве намеревались назначить Галанта начальником Генштаба, однако это было не в интерсах левых сил. Его обвинили в несуществующих нарушениях и о назначении вопрос отпал.

Согласно существующих договоренностей в правительстве, которое заинтересовано в присутствии партии в коалиции, маловероятно, чтобы РААМ запретили.

«Курсор» ранее передавал, что РААМ заявил об успехах в переговорах с правительством. Партия РААМ сообщила о своем первом ощутимом достижении на переговорах, которые она провела с заместителем премьер-министра Яиром Лапидом о возвращении партии в коалицию.

Мы писали ранее, что РААМ вряд ли покинет коалицию. Ожидается, что «РААМ» не выйдет из коалиции, но в то же время не прекратит «замораживание» поддержки правительства, сообщают СМИ, поскольку консультативный орган исламистской фракции собирается обсудить свое будущее в коалиции.

Редакция сообщала, что член правительственной партии РААМ призвал израильтян принять ислам. Ала Аладдин Джабарин, 6-й номер в списке коалиционной партии РААМ и заммэра Рахата, ранее размещал видео в поддержку ракетного обстрела из Газы.