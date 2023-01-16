Депутат Ликуда заявил, что можно «смягчить» судебную реформу

Политик надеется, что «премьер-министр поймет, что он должен объединять линии, а не разделять их».

Депутат от Ликуда Давид Битан прокомментировал продвигаемую Яривом Левином судебную реформу, а также конфликт Биньямина Нетаниягу и Давида Амсалема.

Об этом сообщает 12-й канал.

«Нет законопроекта, который поступает в Кнессет и не изменяется во время дебатов, поэтому нам нужно сделать это правильно», – сказал политик.

По его словам, можно «смягчить» некоторые пункты реформы.

«Нам нужно поговорить. Другая сторона тоже должна понять, что она тоже несет ответственность, а не только мы», ‒ заявил он.

В то же время Битан дал понять, что если реформа в итоге не претерпит изменений ‒ он все равно ее поддержит:

«Я привержен фракции «Ликуд» и всегда буду голосовать за нее», ‒ добавил он.

Дополнительно Битан ответил на претензии к срокам введения реформы и к тому, что она призвана помочь ему, Нетаниягу и другим членам коалиции, против которых ведется уголовное преследование.

«Неправда. Если бы была реформа, связанная с прокуратурой, я бы понял. Но та реформа, которая предлагается сейчас, не имеет ничего общего с судебными процессами, ведущимися против кого-либо из нас», ‒ сказал член «Ликуда».

Также Битан сослался на конфликт между премьер-министром Нетаниягу и депутатом Кнессета Давидом Амсалемом после того, как второго не назначили на должность, которую он требовал в рамках коалиционных переговоров.

«Я знаю, что они разговаривают, но пока результатов этих переговоров нет. Я надеюсь, что переговоры закончатся через несколько дней, если нет ‒ я не вижу ситуации, когда они закончатся в будущем», ‒ считает Битан.

Также он также передал сообщение Нетаниягу.

«Я надеюсь, что премьер-министр поймет, что он должен объединять линии, а не разделять их», ‒ подытожил он.

«Курсор» сообщал, что Лапид отреагировал на слова Левина об общественном понимании необходимости реформ.