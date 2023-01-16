Лапид отреагировал на слова Левина об общественном понимании необходимости реформ

Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал на слова министра юстиции Ярива Левина о том, что обвинительные заключения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу «способствовали общественному пониманию» необходимости реформы, которую он внес в судебную систему.
Об этом глава партии «Еш Атид» написал в своем Twitter.
«Ярив, 15 лет вы говорите об этом и 15 лет ваша партия говорит — давайте. Это сделает Израиль недемократичным. Теперь они поддерживают вас, потому что им это выгодно. Результатом будет разрушение правового мира — обвинительные акты и приговоры будут отменены. Преступник не будет преступником, закон не будет законом. Государство Израиль перестанет быть демократическим государством», — заявил Лапид.
יריב, 15 שנים אתה מדבר על זה ו-15 שנים המפלגה שלך אומרת- בחייך זה יהפוך את ישראל ללא דמוקרטית. עכשיו הם מתייצבים מאחוריך כי זה מועיל להם. התוצאה תהיה הנדוס של עולם המשפט- יבוטלו כתבי האישום וההרשעות. עבריין לא יהיה עבריין, חוק לא יהיה חוק. ומדינת ישראל תפסיק להיות מדינה דמוקרטית.
— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) January 16, 2023
Как известно, министр юстиции на пленуме Кнессета в понедельник, 16 января, Ярив Левин заявил, что обвинительный акт премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедил представителей общественности в необходимости серьезной реформы судебной системы.
Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, тысячи людей с флагами и зонтами собрались в Тель-Авиве на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.
Позже антиправительственная демонстрация продолжилась факельным шествием.
Ранее мы писали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.
При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».
Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».