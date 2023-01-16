Лапид отреагировал на слова Левина об общественном понимании необходимости реформ

Министр юстиции заявил в Кнессете, что его реформы не связаны с судом над премьер-министром Нетаньяху, но суд убедил многих в их необходимости.

Лидер оппозиции Яир Лапид отреагировал на слова министра юстиции Ярива Левина о том, что обвинительные заключения против премьер-министра Биньямина Нетаниягу «способствовали общественному пониманию» необходимости реформы, которую он внес в судебную систему.

Об этом глава партии «Еш Атид» написал в своем Twitter.

«Ярив, 15 лет вы говорите об этом и 15 лет ваша партия говорит — давайте. Это сделает Израиль недемократичным. Теперь они поддерживают вас, потому что им это выгодно. Результатом будет разрушение правового мира — обвинительные акты и приговоры будут отменены. Преступник не будет преступником, закон не будет законом. Государство Израиль перестанет быть демократическим государством», — заявил Лапид.

יריב, 15 שנים אתה מדבר על זה ו-15 שנים המפלגה שלך אומרת- בחייך זה יהפוך את ישראל ללא דמוקרטית. עכשיו הם מתייצבים מאחוריך כי זה מועיל להם. התוצאה תהיה הנדוס של עולם המשפט- יבוטלו כתבי האישום וההרשעות. עבריין לא יהיה עבריין, חוק לא יהיה חוק. ומדינת ישראל תפסיק להיות מדינה דמוקרטית. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) January 16, 2023

Как известно, министр юстиции на пленуме Кнессета в понедельник, 16 января, Ярив Левин заявил, что обвинительный акт премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедил представителей общественности в необходимости серьезной реформы судебной системы.