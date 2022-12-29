Дери и Герцог прокомментировали ограничение религиозной свободы новым правительством

Новый министр внутренних дел Арье Дери посетил ежегодный рождественско-новогодний прием для церковных лидеров в Израиле сразу после приведения к присяге нового правительства Израиля.

Дери пообещал, что правительство будет защищать свободу вероисповедания и «будет работать для всех граждан, независимо от религии, расы и пола».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Как министр внутренних дел я обещаю продолжать помогать арабскому сообществу в Израиле, как делал это десятилетиями», — сказал он на мероприятии в резиденции президента.

Президент Ицхак Герцог говорит, что свобода вероисповедания и права меньшинств всегда будут защищены в Израиле:

«Это обязательство выходит за рамки политики. Это затрагивает самое сердце того, кем мы являемся как еврейское и демократическое государство».

Херцог выделил христианские общины в Ливане, Сирии и Газе, сказав:

«Все эти общины заслуживают процветания и процветания, а также полного и свободного исповедания своей веры».

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