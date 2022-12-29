Дери и Герцог прокомментировали ограничение религиозной свободы новым правительством

Дери пообещал, что правительство будет защищать свободу вероисповедания и «будет работать для всех граждан, независимо от религии, расы и пола».
Об этом сообщает The Times Of Israel.
«Как министр внутренних дел я обещаю продолжать помогать арабскому сообществу в Израиле, как делал это десятилетиями», — сказал он на мероприятии в резиденции президента.
Президент Ицхак Герцог говорит, что свобода вероисповедания и права меньшинств всегда будут защищены в Израиле:
«Это обязательство выходит за рамки политики. Это затрагивает самое сердце того, кем мы являемся как еврейское и демократическое государство».
Херцог выделил христианские общины в Ливане, Сирии и Газе, сказав:
«Все эти общины заслуживают процветания и процветания, а также полного и свободного исповедания своей веры».
«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир рассказал, будет ли работать на ЛГБТ-сообщество.