Дери продвигает переход на рецептурную систему лечения каннабисом

Это шаг, который значительно упростит процесс получения лечения каннабисом без выдачи специальной лицензии и фактически сделает лечение доступным для определенных пациентов, как и любой другой наркотик.

Вступающий в должность министр здравоохранения Арье Дери будет способствовать переходу от действующего Makoв настоящее время режима лицензирования каннабиса к системе рецептов.

Об этом сегодня сообщил заместитель министра Моше Арбель, информирует портал Mako.

Это шаг, который до сих пор было несколько попыток реализовать, в том числе в рамках законопроекта депутата Шарана Хашела (который не прошел первое чтение) в предыдущем Кнессете, но пока эти попытки не увенчались успехом.

В дополнение к заявлению депутата Кнессета Арбеля о том, что министр Дери достиг договоренностей с министром финансов относительно увеличения корзины лекарств, новый заместитель министра также сообщил о намерении применить систему рецептов вместо лицензий на каннабис для серии этикеток». На первом этапе, — сказал депутат Кнессета Арбель, — все медицинские показания, которые исходят от диагностированного и определенного заболевания, начиная с онкологии и заканчивая эпилепсией, в ближайшие месяцы будут переведены в рецепты. Позже и в зависимости от результатов — мы расширить переход к назначениям по дополнительным показаниям.

Переход на рецептурную систему мог бы сэкономить драгоценное время и утомительные бюрократические процедуры для пациентов, которые могли бы обратиться к врачу, уполномоченному выписывать рецепты на каннабис, и получить от него рецепт на месте, не дожидаясь одобрения отдела медицинской каннабиса. (ЮКР) Минздрава и без необходимости наличия лицензии.

Депутат Кнессета Арбель добавил, что «это шаг, который затронет десятки тысяч людей и символизирует, на мой взгляд, важность предоставления всестороннего ответа в одном месте — наша система основана на фондах медицинского страхования в качестве управления лечением — и если мы считаем, что каннабис является терапевтическим средством — нам нужно интегрировать его в место, где дается лекарство. Он добавил, что правила по этому вопросу будут опубликованы в ближайшие дни.

Как сообщал Курсор, израильская индустрия медицинского каннабиса ищет спасательный круг, но сейчас она находит только веревку, чтобы повеситься, а виновник, которого ищут местные компании, находится в зеркале.

Также Курсор писал о том, что израильские учёные используют каннабис для лечения аутизма.