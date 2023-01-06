Израильская индустрия каннабиса разваливается изнутри — СМИ

До недавнего времени сектор медицинского каннабиса казался таким многообещающим. Но одна ошибка омрачила это светлое будущее, и теперь компании впадают в панику.

Израильская индустрия медицинского каннабиса ищет спасательный круг, но сейчас она находит только веревку, чтобы повеситься, а виновник, которого ищут местные компании, находится в зеркале.

Об этом говорится в материале The Jerusalem Post.

Каждая отрасль переживает потрясения в зачаточном состоянии, и израильская индустрия медицинского каннабиса не исключение. За последние четыре года она претерпела непрерывные потрясения, но самым значительным из них стало решение регулирующего органа в конце 2019 года разрешить ввоз медицинского каннабиса в Израиль.

Это решение довело местных производителей до отчаяния, поскольку они пытались не потерять свои инвестиции и пережить этот период в надежде на местную легализацию.

Тем не менее, отчеты за третий квартал компании Seach Medical, занимающейся производством медицинского каннабиса, раскрыли то, что уже было секретом полишинеля: прибыльность медицинского каннабиса снижается, как и жизнеспособность местных компаний, работающих с ним, по крайней мере, прямо сейчас.

Seach Medical была одной из немногих государственных или частных компаний по производству каннабиса, получивших чистую прибыль в 2021 году, особенно среди фирм, акции которых торгуются на Тель-Авивской фондовой бирже. Это даже привело к увеличению выручки и чистой прибыли.

А в третьем квартале 2022 года выручка фирмы за первые девять месяцев года резко возросла до примерно 95 миллионов шекелей, что на 152% больше, чем за тот же период годом ранее.

Тем не менее, наблюдалось снижение прибыли: общая прибыль за первые три квартала 2022 года составила около 2,1 млн шекелей, что примерно на 4,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их прибыль составила около 2,2 млн шекелей при выручке около 38 млн шекелей.

Компания не представила каких-либо уникальных или необычных расходов, за исключением утроения себестоимости продаж примерно до 64,8 млн шекелей в связи с расширением своей деятельности.

Это также способствовало увеличению примерно на 220% расходов на продажи и маркетинг, которые составили около 15,5 млн шекелей, и увеличению примерно на 45% административных и общих расходов, около 6,4 млн шекелей.

Из-за этих результатов акции Seach medical завершили торги в конце 2022 года с падением на 17,58%, поскольку их стоимость упала примерно до 61,2 миллиона шекелей. Это стало результатом падения на 51,17% с начала 2022 года и падения на 81,09% с пика Seach Medical в январе 2020 года, когда компания оценивалась примерно в 297,9 млн шекелей.

Некоторые представители отрасли утверждают, что шок в секторе был предсказуем, поскольку в начале 2019 года местные компании выступали против реформ Министерства здравоохранения, которые заставили компании опасаться за свою прибыль и статус. В результате они решили не предоставлять пациентам медицинскую марихуану, что вызвало острую нехватку на рынке.

В ответ на этот дефицит подразделение Министерства здравоохранения по каннабису приняло решение о временной мере импорта медицинского каннабиса в Израиль, чтобы местные аптеки могли удовлетворить спрос. Эта временная мера стала постоянной.

Поток импорта увеличился, и рынок был насыщен ими и местными фирмами. Из-за этого началась ценовая война, которая сказывается на многих государственных фирмах по производству каннабиса, с тех пор покинувших этот сектор.

Спрос на медицинский каннабис в настоящее время составляет около 52 тонн в год. При этом местные фирмы растут, производственные мощности составляют около 100 тонн. Кроме того, в Израиль также ввозятся десятки тонн каннабиса, и все они борются за свое место на рынке.

Еще одним вкладом в спад сектора является то, что ведение бизнеса местных компаний, которое не соответствовало их прогнозам и ожиданиям инвесторов, не было готово к каким-либо регуляторным изменениям и избегало иметь дело с импортом.

Теперь компании надеются, что от ошибки их спасет тот же, против кого они боролись. Однако министерство здравоохранения заботится о качестве продуктов медицинского каннабиса, а не о прибыльности компаний, которые его продают.

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