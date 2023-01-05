Дери займет место премьер-министра, но ненадолго

В пятницу утром Арье Дери будет исполнять обязанности премьер-министра Израиля.
Однако это продлится недолго. Временная замена вызвана тем, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пройдет плановое желудочно-кишечное обследование.
Анализ будет проводиться в частичном размытии на короткое время.
В соответствии с коалиционными соглашениями Арье Дери займет кресло премьер-министра.
Ранее Курсор писал, что канцелярия премьер-министра по ошибке опубликовала фото с секретными данными. Кадры, предоставленные офисом Нетаниягу, содержали информацию, которую чиновники не имели права разглашать.