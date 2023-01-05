Канцелярия премьер-министра по ошибке опубликовала фото с секретными данными

Канцелярия главы правительства по ошибке разослала средствам массовой информации фотографии с заседания военно-политического кабинета, на которых были не заретушированы важные данные.

Об этом сообщает Израильские трудовыебудни.

На фотографиях было видно не только тематику встречи, но и решения, а также шаги, которые планируется принять по некой проблеме.

Это частично заретушированная версия, на ней видно только тематику.

Ранее Курсор писал, сколько денег получат муниципалитеты Израиля на борьбу с изменениями климата.

Также наш сайт информировал, какие автомобили чаще всего угоняют в Израиле. По сравнению с предыдущим годом, число автоугонов увеличилось в два раза.

Еще мы сообщали, что авиакомпания El Al на пять дней снизила цены билетов на разные направления. Крупнейшая авиакомпания Израиля El Al с сегодняшнего дня, 5 января, снизила стоимость билетов на полеты в 25 разных направлений. «Распродажа» продлится всего несколько дней, до 9 января (включительно).

Напомним, редакция писала, что министр обороны Йоав Галант встретился с главой Моссада. Давид Барнеа и Йоав Галант обсудили важные вопросы по израильской безопасности.

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