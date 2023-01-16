Дери заявил, что не уйдет в отставку независимо от решения суда

Председатель партии ШАС Арье Дери сказал членам своей фракции, что даже если суд решит, что он должен уйти в отставку, он не подчинится и передаст решение премьер-министру.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

По его словам, «уволить меня или нет — дело Нетаниягу». СМИ также напоминает, что премьер-министр до сих пор прямо не ответил, уволит ли он Дери, если этого потребует суд.

«Если это действительно произойдет, это вызовет беспрецедентный конфликт: суд принимает решение — а правительство его не выполняет. Это может привести к петиции о неуважении суда за неисполнение приговора», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

В феврале Дери был приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили вернуться в политику на основании моральной аморальности, но он был вынужден уйти из Кнессета.

«Это закон об обходе моральной агрессии, этот законопроект явно является личным законом, он больше похож не на изменение конституции, а больше на грабеж средь бела дня. Такой жестокий личный базовый закон, который является первым выдвинутым предложением, является знамением грядущего», — заявил министр юстиции Гидеон Саар заявил от имени уходящего правительства.

Ранее Курсор писал, что Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны.