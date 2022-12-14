Кнессет одобрил «Закон Дери» в предварительном чтении

Накануне Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Об этом сообщает INN.

В феврале Дери был приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили вернуться в политику на основании моральной аморальности, но он был вынужден уйти из Кнессета.

Предложение поддержали 62 депутата Кнессета по сравнению с 53, проголосовавшими против, и оно будет направлено в Регламентный комитет Кнессета, который, в свою очередь, определит комитет, который подготовит законопроект к первому чтению.

«Это закон об обходе моральной агрессии, этот законопроект явно является личным законом, он больше похож не на изменение конституции, а больше на грабеж средь бела дня. Такой жестокий личный базовый закон , который является первым выдвинутым предложением, является знамением грядущего», — заявил министр юстиции Гидеон Саар заявил от имени уходящего правительства.

Соглашение между ШАС и «Ликудом» предусматривает, что в течение первой половины срока полномочий правительства Дери будет занимать посты министра внутренних дел и министра здравоохранения, а во второй половине срока полномочий правительства он будет занимать пост министра финансов.

Кроме того, ШАС получит Министерство религиозных служб и Министерство благосостояния и социального обеспечения. Два дополнительных министра от имени ШАС будут выполнять функции министра в Министерстве образования и министра в Министерстве внутренних дел.

Также Дери будет исполнять обязанности вице-премьера на протяжении всего срока полномочий правительства.

Ранее Курсор писал, что Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны. Проект одобрен в предварительном чтении.

Курсор также сообщал, что Нетаниягу сделал важное заявление в Кнессете.