Десятки членов Конгресса обратились с призывом к Байдену по поводу судебных реформ в Израиле

92 конгрессмена-демократа подписали открытое письмо на имя президента США Джо Байдена, в котором умоляют президента не допустить, чтобы правительство Израиля наносило ущерб его демократическим институтам. «Не позволяйте израильскому правительству наносить ущерб демократии. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении дипломатические инструменты, чтобы не допустить, чтобы оно нанесло ущерб демократическим институтам в стране таким образом, чтобы это подорвало потенциал решения двух государств для двух народов», — написали конгрессмены.
Различные члены Конгресса, подписавшие письмо выразили «глубокую обеспокоенность» планируемыми изменениями в израильской системе правосудия, ситуацией с безопасностью в Иудее и Самарии, а также об «угрозе частичной или полной аннексии» «районов и территорий, которые могут войти в состав будущего палестинского государства».