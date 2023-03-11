Десятки членов Конгресса обратились с призывом к Байдену по поводу судебных реформ в Израиле

92 конгрессмена-демократа подписали открытое письмо на имя президента США Джо Байдена, в котором умоляют президента не допустить, чтобы правительство Израиля наносило ущерб его демократическим институтам. «Не позволяйте израильскому правительству наносить ущерб демократии. Используйте все имеющиеся в вашем распоряжении дипломатические инструменты, чтобы не допустить, чтобы оно нанесло ущерб демократическим институтам в стране таким образом, чтобы это подорвало потенциал решения двух государств для двух народов», — написали конгрессмены.