Десятки евреев Украины прибыли в Молдову

08:13, Вчера
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Евреи
Фото: canva.com

Эмиссары Хабада в Молдове, раввин Менди Готцель и раввин Шмуэль Залманов, помогают в подготовке к приему беженцев.

Первые десятки евреев Украины пересекли границу с Молдовой в полдень и прибыли в центр еврейской общины столицы Кишинева во главе с главным раввином государства Йосефом-Ицхаком Абельским.

Раввин Мэнди Аксельрод, эмиссар ХАБАДа в стране, сказал: «Кроме уже прибывших беженцев, нам звонят люди из Украины и говорят, что хотят приехать. Это сложное время, особенно из-за Шабаша, и оно требует от нас внимания и подготовки».

Раввин Залманов добавил: «По оценкам, завтра прибудут еще сотни евреев, большинство из них израильтяне. Мы также поможем с размещением, насколько сможем».

Раввин Гетцль заявил: «Мы сами в Молдове опасаемся российского вторжения, потому что она может стать следующей целью. Несмотря ни на что, эмиссары Хабада остаются здесь в молитвах и надеются, что война скоро закончится».

Кроме того, Федерация еврейских общин Украины решила вложить много ресурсов и денег в обеспечение безопасности сотен еврейских синагог и учреждений в стране, чтобы предотвратить грабежи и притеснения со стороны антисемитов. Пришло время призвать тех, кто может помочь с этим, нам нужна помощь в финансировании многих расходов».

Как ранее писал Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет призвал израильских граждан, которые все еще находятся в Украине, «уехать сейчас же».

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Автор материала:
Ирен Давид
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