Десятки евреев Украины прибыли в Молдову

Первые десятки евреев Украины пересекли границу с Молдовой в полдень и прибыли в центр еврейской общины столицы Кишинева во главе с главным раввином государства Йосефом-Ицхаком Абельским.
Раввин Мэнди Аксельрод, эмиссар ХАБАДа в стране, сказал: «Кроме уже прибывших беженцев, нам звонят люди из Украины и говорят, что хотят приехать. Это сложное время, особенно из-за Шабаша, и оно требует от нас внимания и подготовки».
Раввин Залманов добавил: «По оценкам, завтра прибудут еще сотни евреев, большинство из них израильтяне. Мы также поможем с размещением, насколько сможем».
Раввин Гетцль заявил: «Мы сами в Молдове опасаемся российского вторжения, потому что она может стать следующей целью. Несмотря ни на что, эмиссары Хабада остаются здесь в молитвах и надеются, что война скоро закончится».
Кроме того, Федерация еврейских общин Украины решила вложить много ресурсов и денег в обеспечение безопасности сотен еврейских синагог и учреждений в стране, чтобы предотвратить грабежи и притеснения со стороны антисемитов. Пришло время призвать тех, кто может помочь с этим, нам нужна помощь в финансировании многих расходов».
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