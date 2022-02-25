Десятки евреев Украины прибыли в Молдову

Эмиссары Хабада в Молдове, раввин Менди Готцель и раввин Шмуэль Залманов, помогают в подготовке к приему беженцев.

Первые десятки евреев Украины пересекли границу с Молдовой в полдень и прибыли в центр еврейской общины столицы Кишинева во главе с главным раввином государства Йосефом-Ицхаком Абельским.

Раввин Мэнди Аксельрод, эмиссар ХАБАДа в стране, сказал: «Кроме уже прибывших беженцев, нам звонят люди из Украины и говорят, что хотят приехать. Это сложное время, особенно из-за Шабаша, и оно требует от нас внимания и подготовки».

Раввин Залманов добавил: «По оценкам, завтра прибудут еще сотни евреев, большинство из них израильтяне. Мы также поможем с размещением, насколько сможем».

First refugees from the war in #Ukraine crossed the border into #Moldova at noon and arrived at the center of the #Jewish community in the capital, Kishinev, headed by the state's chief rabbi, Rabbi Yosef-Yitzhak Abelsky.https://t.co/Cm1Hp70GGD — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 25, 2022

Раввин Гетцль заявил: «Мы сами в Молдове опасаемся российского вторжения, потому что она может стать следующей целью. Несмотря ни на что, эмиссары Хабада остаются здесь в молитвах и надеются, что война скоро закончится».

Кроме того, Федерация еврейских общин Украины решила вложить много ресурсов и денег в обеспечение безопасности сотен еврейских синагог и учреждений в стране, чтобы предотвратить грабежи и притеснения со стороны антисемитов. Пришло время призвать тех, кто может помочь с этим, нам нужна помощь в финансировании многих расходов».

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