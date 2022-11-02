Десятки работников будут уволены: «Шуферсаль» закрывает часть магазинов

Сеть пытается довести сокращение расходов в 2023 году до 250 млн шекелей.

Сегодня, 2 ноября, администрация компании «Шуферсаль» объявила, что начинает масштабный план по повышению эффективности, в который войдет изменение структуры филиалов и сокращение штата.

Об этом сообщает издание «Детали».

Представители компании намерены сократить расходы, чтобы выдержать будущую конкуренцию и улучшить финансовые показатели, но сохранить при этом достойный уровень обслуживания клиентов.

Планируется сокращение примерно 120 сотрудников, сокращение операционных расходов компании и пересмотр работы и представляющегося сервиса. Сеть будет пытаться довести сокращение расходов в 2023 году до 250 млн шекелей.

В рамках программы будут закрыты все специализированные онлайн-склады, а также 14 супермаркетов и 11 аптек Be.

Также в компании предложат план добровольного выхода на пенсию для сотрудников, работающих по коллективному договору в головном офисе и бизнес-подразделениях компании.

В сети «Шуферсаль» хотят закрыть нерентабельные филиалы, а вместо них в ближайшие годы открыть около 25 новых филиалов.

«Курсор» писал ранее, что компания Intel, которая является крупнейшим работодателем в израильском хайтеке, известила десятки работников о скором увольнении из отдела по подбору персонала.