Израильское подразделение Intel увольняет десятки сотрудников

В настоящее время в этом отделе заняты около 70 человек.

Компания Intel, которая является крупнейшим работодателем в израильском хайтеке, известила десятки работников о скором увольнении из отдела по подбору персонала.

Об этом сообщает издание Themarker.

На данный момент в отделе компании работает около 70 человек. И скорые увольнения работников дают понять, что Intel пока не собирается расширять свою деятельность, поскольку ситуация в стране на рынке хайтека замедляется и это может продлиться долгое время.

Всего в Intel Israel насчитывается около 12 тысяч сотрудников, 5 тысяч из которых работают на производстве чипов, а 7 тысяч — инженеры-разработчики. Это число не включает несколько тысяч сотрудников израильских компаний, набранных Intel за последние годы. Всего в Intel в разных странах работают около 120 тысяч человек. И представители компании хотят провести сокращение штата по всему миру.

Среди главных причин — падение спроса на персональные компьютеры. В третьем квартале текущего года продажи упали на 15% и этот показатель самый резкий за последние 20 лет.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле продолжается бум увольнений в высокотехнологичных компаниях. Более 740 работников потеряли работу за одну неделю.