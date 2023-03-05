Десятки резервистов отказались участвовать в учениях: названа причина

В знак протеста против судебной реформы, десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях.

Об этом сообщает «ХаАрец«.

По информации издания, 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Недавно ЦАХАЛ выразил обеспокоенность формированием серьезного кризиса в системе резервной военной службы из-за протестов против судебной реформы. Один из высокопоставленных военных определил этот кризис как самый серьезный со времен войны Судного дня. Многие резервисты подписали петиции, в которых предупредили, что не будут выполнять свою службу, если судебная реформа будет реализована, и Израиль перестанет быть демократическим государством, по их мнению.

Ранее резервисты массово отказывались от службы. Отказ резервистов от службы являлся знаком протеста против судебной реформы. Согласно приказу начальника генштаба, генерал-лейтенанта Херци Халеви, командиры провели беседы с солдатами. Тогда чиновник заявил, что не допустит, чтобы способность ЦАХАЛа выполнять свою миссию по обеспечению безопасности государства была подорвана. Также он отметил важность того, чтобы ЦАХАЛ не участвовал в каких-либо спорах.