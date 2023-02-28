Резервисты массово отказываются от службы: как отреагировал ЦАХАЛ

Отказ резервистов от службы является знаком протеста против судебной реформы. Согласно приказу начальника генштаба, генерал-лейтенанта Херци Халеви, командиры проведут беседы с солдатами.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Начальник генштаба подчеркнул, что он понимает общественный дискурс и разногласия, но не допустит, чтобы способность ЦАХАЛа выполнять свою миссию по обеспечению безопасности государства была подорвана. Также он отметил важность того, чтобы ЦАХАЛ не участвовал в каких-либо спорах.

«Армия обороны Израиля — это народная армия, в которой служат люди с разными мнениями, и единство цели имеет важное значение для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи», — заявил Халеви.

Как отмечено в сообщении, выпускники подразделения радиоэлектронной разведки 8200 объявили о своем присоединении к борьбе против судебной реформы. В соответствии с этим заявлением, они не планируют проходить резервистскую службу, если законы, связанные с судебной реформой, будут полностью приняты.

В письме, которое было отправлено высшим должностным лицам в системе безопасности, включая министра обороны Йоава Галанта, начальника генштаба Херци Халеви, главу военной разведки Аарона Халиву и командира подразделения 8200, от имени сотен выпускников подразделения 8200 было сказано, что их долг — предупредить об израильском обществе о наступлении Судного дня. В то же время военные пообещали не отказываться от служба в случае экстренной ситуации.

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