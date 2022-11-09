Девочку, раненую шальной пулей в Кирьят-Арбе, выписали из больницы

Состояние девочки стабилизировалось, сейчас она хорошо себя чувствует.

Сегодня, 9 ноября, 13-летняя девочка, которая была ранена пулей в голову в поселении Кирьят-Арба, была выписана из медицинского учреждения. Сейчас она дома, с ней все хорошо.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Тамар Аарон полностью пришла в сознание в субботу, 5 ноября, и была под наблюдением врачей в больницу «Хадасса Эйн Керем».

Парамедики «Маген Давид Адом» доставили ее в медицинское учреждение в бессознательном состоянии после того, как 3 ноября она попала под обстрел, когда шла по улице в Кирьят-Арбе вместе с подругой. Девочка получила тяжелое огнестрельное ранение в голову.

Военные считают, что причиной инцидента, вероятно, была случайная стрельба из соседнего палестинского города Хеврон.

«Курсор» писал ранее, что в поселке Кохав-Яаков, недалеко от Рамаллы, произошло чрезвычайное происшествие. Шальная пуля попала в 6-летнего ребенка. Мама девочки отметила, что все произошло за секунду.

Еще мы писали, что 7 ноября, Кирьят-Бялике в Крайот произошло ножевое нападение, в результате которого пострадал директор учебного заведения. 51-летний мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован в больницу «Рамбам» в Хайфе.

Напомним, 17-летняя Разан Аббас была убита ночью, 9 марта, в результате стрельбы в деревне Кана. Молодая девушка принадлежала к известной в местном совете семье.