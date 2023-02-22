Директора израильских психбольниц пригрозили правительству отставкой: в чем причина

Директора психиатрических больниц направили письмо министру финансов Бецалелю Смотричу, в котором сообщили, что они готовы коллективно подать в отставку, если не получат необходимого бюджета для найма дополнительного персонала.

Об этом сообщает «Детали«.

Однако, согласно прогнозам, никаких дополнительных средств для министерства здравоохранения не будет, несмотря на обещания в коалиционных соглашениях.

Ранее, экс-министр здравоохранения Арье Дери обещал добавить примерно пять миллиардов шекелей в бюджет минздрава. Тем не менее, согласно проекту бюджета, это обещание не будет одобрено правительством.

В свою очередь, директора психиатрических больниц требуют увеличения на 200 ставок и программы экономической помощи для центров психического здоровья. Эти требования входят в программу, которая была согласована между минздравом и министерством финансов и рассчитана на пять лет, однако ее выполнение еще не началось.

«К сожалению, мы имеем дело с чрезвычайно большим бюджетным дефицитом, от которого страдают психиатрические больницы, с острой нехваткой кадров, отсутствием соответствующих помещений, слишком большими и загруженными отделениями. Результат: насилие, ненадлежащее лечение и позорные условия жизни людей», — говорится в совместном заявлении директоров психбольниц.

Ранее «Курсор» писал о том, что психбольницы Израиля переполнены пациентами. Так, из 11 психиатрических больниц в стране, шесть находятся в состоянии переполнения, а больница Шаар Менаше, расположенная недалеко от города Хадера на севере Израиля, находится на 123% своей емкости. Средняя заполняемость всех 11 психиатрических больниц в Израиле составляет 102%. Министерство здравоохранения подтвердило информацию о нехватке койкомест в психиатрической системе страны и заявило, что работает над увеличением числа коек.