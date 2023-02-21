Психбольницы Израиля переполнены пациентами: что говорят в Минздраве

Согласно отчету, опубликованному во вторник на израильском государственном телевидении «Kan», большинство психиатрических больниц в Израиле находятся в состоянии переполнения более чем на 100% от своей емкости.

Так, из 11 психиатрических больниц в стране, шесть находятся в состоянии переполнения, а больница Шаар Менаше, расположенная недалеко от города Хадера на севере Израиля, находится на 123% своей емкости. Средняя заполняемость всех 11 психиатрических больниц в Израиле составляет 102%.

Министерство здравоохранения подтвердило информацию о нехватке койкомест в психиатрической системе страны и заявило, что работает над увеличением числа коек.

В ведомстве также сообщили, что «в настоящее время обсуждается национальный план по койкам в соответствии с коалиционными соглашениями», и что Министерство здравоохранения работает над удовлетворением потребностей психиатрических центров.

Напомним, израильтянам разрешат выбирать больницу для лечения. Министерство здравоохранения в Израиле опубликовало предложенную реформу, которая позволит обществу выбирать больницы для получения лечения.

Предложения направлены на сохранение приоритета общественных услуг и обеспечение стабильности системы здравоохранения. Они также поощряют конкуренцию за качество и доступность медицинских услуг при сохранении финансовой устойчивости системы, уменьшение неравенств и разрывов в доступности услуг и повышение информированности пациентов и прозрачности в процессе выбора. Окончательное решение по реформе будет принято после общественных обсуждений.