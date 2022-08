Для израильских туристов в Дубае открыли роскошный отель

В Дубае открыли отель The First Collection Business Bay с более 400 номерами с видом на небоскребы, который ориентирован на туристов из Израиля.

Об этом сообщает издание «Детали».

По случаю открытия, первым гостям заведение предлагает роскошные номера по сниженным ценам. В новом отеле соблюдены все правила кашрута, есть кошерные блюда и столовые приборы.

Отмечается, что The First Collection Business Bay — отель, который принадлежит сети The First Collection, подписавшей контракт с крупным поставщиком кошерных продуктов в Дубае.

Туристам в новом заведении предлагают отдых в современном спа-центре, удобные кальянные уголки, множество обеденных зон, а также 25-метровый бассейн и многое другое.

