Один из отелей в Турции перестал принимать российских туристов

Российские туристы начали жаловаться, что их не принимает отель Castival Hotel Side, расположенный в Турции. Предполагается, что это может быть связано с санкциями против экс-владельца одной из турфирм.

Отель Castival Hotel Side отказывается принимать туристов из российской федерации*, но официальной причины администрация не называет.

Об этом сообщается на туристическом портале TourDom.

Представительница туристического агентства Fun & Sun пожаловалась на якобы дискриминацию своих клиентов. По ее словам, 30 июля, отель в Турции отказался принимать российских туристов без объяснения причин, поэтому их расселили в другом месте.

Позже выяснилось, что отель Castival Hotel Side, вокруг которого возник скандал, прекратил свое сотрудничество с туристической фирмой Fun & Sun. Туроператор предполагает, что отказ обслуживать туристов из рф может быть связан с санкциями против экс-владельца компании Алексея Мордашова.

Ситуацию косвенно подтверждают сами россияне, которые оставляют свои отзывы про отель в Турции. Одна из туристок написала, что в отель их не заселили, отметив, что «русских не принимают». На эту претензию администрация ответила, что такой инцидент произошел не по их вине.

К слову, большинство отзывов, несмотря на инцидент с российскими туристами, у отеля положительные.

«Курсор» писал ранее, что из-за войны, которую российская федерация развязала на территории Украины, отношение к гражданам россии в Европе ухудшилось. Это доказывает случай, произошедший с жительницей москвы, которая направлялась в Германию и воспользовалась услугами Bla bla car.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!