Для владельцев самокатов и электровелосипедов в Израиле введут новое правило

Новшество будет законодательно закреплено, и каждый владелец этих транспортных средств будет обязан его соблюдать.

Сегодня, 14 сентября, министр транспорта Мерав Михаэли представила программу для малогабаритных транспортных средств, согласно которой для владельцев электровелосипедов и самокатов введут новое правило.

Об этом сообщает издание «Детали».

Речь идет о номерных знаках, которые владельцы вышеуказанных транспортных средств будут обязаны установить. Они будут меньше автомобильных, и за их отсутствие будут предусмотрены штрафы.

По словам министра транспорта, нововведение будет закреплено законодательством, и каждый владелец самоката и электровелосипеда должен будет получить и зарегистрировать свои номера, вне зависимости является транспортным личным или находится в совместном пользовании членами одной семьи.

Мерав Михаэли подчеркнула, что это необходимо, чтобы полиция могла убедиться в том, что водитель соблюдает правила дорожного движения, то есть регистрировать будут не транспортное средство, а водителей.

Также в программу входят инвестиции в инфраструктуру для малогабаритных транспортных средств и предоставление городским инспекторам полномочий по выписыванию штрафов.

«Курсор» писал ранее, что комитет экономики Израиля утвердил увеличение штрафов за вождение электрических велосипедов и самокатов, без шлема, без прав или в возрасте до 16 лет.