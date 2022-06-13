Штраф за езду на электровелосипеде без шлема увеличится до 1000 шекелей

Комитет экономики утвердил увеличение штрафов за вождение электрических велосипедов и самокатов, без шлема, без прав или в возрасте до 16 лет.

Экономический комитет утвердил штраф в размере 1000 шекелей за езду без шлема и унификацию штрафов за правонарушения с использованием электроинструментов. Между тем, предложение об увеличении штрафа за пользование мобильным телефоном до 1500 шекелей не было одобрено после того, как комитету не были предоставлены данные, свидетельствующие об эффективности меры.

Об этом сообщает Mako.

Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург, занявший место председателя Майкла Биттона: «Приказ вносит порядок и единообразие в правоприменение в отношении электроинструментов — и этот шаг скоро завершится расширением правоприменительных полномочий инспекторов».

Экономический комитет Кнессета сегодня утвердил требование Министерства транспорта о внесении изменений в правила дорожного движения, которые касаются изменения размера штрафов. Утверждение стало возможным после того, как комитет обсудил этот вопрос на прошлой неделе, и было решено не проводить голосование и запросить дополнительные разъяснения. В ходе слушаний комитет решил внести изменения в приказ, которые вступят в силу примерно через месяц.

Соответственно, были наложены штрафы за правонарушения, связанные с использованием велосипедов, электросамокатов, электросамокатов, сегвеев и хаббардов, в том числе штраф в размере 1000 шекелей для водителей моложе 16 лет, 1000 шекелей за езду без шлема.

Кроме того, было установлено, что водители старше 16 лет, которые ездят без надлежащей подготовки, подлежат штрафу в размере 750 шекелей.

Курсор писал ранее, что министр связи пообещал к концу года обеспечить оптоволоконной связью более 70 процентов домов.