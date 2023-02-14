Для защиты от террористов: в Иерусалиме оборудуют автобусные остановки

По словам Нетаниягу, правительство работает «день и ночь, чтобы восстановить чувство безопасности у граждан».

Канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима согласовали совместный план по повышению чувства личной безопасности жителей столицы, а также по укреплению сил безопасности и полиции, сосредоточившись на разведывательной и оперативной деятельности, а также улучшении гражданской обороны, в том числе обеспечение защиты всех автобусных остановок в городе.

Об этом сообщает 7-й канал.

Так, канцелярия премьер-министра и муниципалитет Иерусалима немедленно приступят к переоборудовании 300 автобусных остановок, определенных как высокоприоритетные, но не имеющих защитной инфраструктуры. Для этого будет немедленно выделен специальный бюджет.

Дальше муниципалитет оборудует средствами безопасности все остальные остановки в столице – их около 700.

«В свете ряда сложных событий, происходящих в стране и в столице в частности, правительство под моим руководством работает день и ночь, чтобы восстановить чувство безопасности у граждан Государства Израиль. В рамках этого, а также в соответствии с решениями кабинета безопасности и другими предпринятыми действиями мы решили немедленно защитить сотни автобусных остановок, что определено как главный приоритет — и это только как первый шаг к защите всех остановок в Иерусалиме», – сказал Биньямин Нетаниягу.

Мэр Иерусалима Моше Леон поблагодарил премьер-министра и его канцелярию за «быструю мобилизацию и нахождение немедленного решения», необходимого для личной безопасности жителей Иерусалима. Строительные работы по защите остановок в городе будут начаты немедленно.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты.