В Израиле ужесточили условия для заключенных палестинцев в ответ на теракты

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир решил ужесточить правила для палестинских заключенных, осужденных за преступления против безопасности. Теперь для принятия душа им будет предоставлено только 4 минуты.

Об этом сообщает «Маарив«.

Согласно распоряжению министра, заключенный может находиться под душем не более четырех минут. По истечение этого времени вода в душе прекратит течь. Новое правило будет введено в тюрьме «Нафха», поскольку там имеется соответствующая инфраструктура для отбора воды. В дальнейшем израильские власти введут ограничение во всех тюрьмах страны. Общий расход воды в тюрьмах по безопасности также будет лимитирован.

В канцелярии Бен-Гвира объяснили, что отныне политика Министерства будет заключаться в отказе льгот для заключенных террористов. Для других осужденных нововведения не предусматриваются.

«Курсор» писал о том, что в тюрьме «Кциот» был найден мертвым член ФАТХа, который отбывал там наказание. Он был осужден за преступления против безопасности Израиля и «преднамеренное причинение смерти» на 12 лет. Из-за смерти заключенного палестинцы обвинили Израиль в «медицинской халатности» и заявили о намерении подать жалобу в европейский суд по правам человека.

Также сообщалось, что в тюрьме Рамон заключенные террористы подняли бунт. В результате инцидента произошли жесткие столкновения — нескольким охранникам потребовалась медицинская помощь. Причину такого бунта власти не раскрыли.